Motorista tem ataque de fúria e quase provoca tragédia

O motorista de ônibus que teve um ataque de fúria na manhã desta quinta-feira, 18, em Salvador, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros. O homem, que ainda não teve a identidade revelada, foi encaminhado ao Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, de onde já foi liberado.

Por volta das 6h40, o motorista tentou jogar um ônibus da empresa Axé do viaduto da Estação Pirajá, que liga o local a Campinas de Pirajá. Uma muro de proteção evitou que o veículo caísse na BR-324, estrada que passa embaixo do local.

O superintendente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), Maurício Botelho, disse que o motorista estava afastado há 3 meses da empresa e havia se apropriado indevidamente do ônibus na estação de transbordo. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), não há ainda informações se havia passageiros no veículo.

Esta não é a primeira vez que um motorista de ônibus tem um ataque de fúria. Em 2010, Luís Antônio Santos, 31, foi detido após a tentativa de jogar um ônibus vazio da empresa Modelo, pertencente ao grupo no qual trabalhava, no Dique do Tororó. Na época, em depoimento, ele afirmou que sofria de distúrbios psiquiátricos, e que teria tomado a atitude após ter sido demitido.

Congestionamento - A cena de um ônibus com os pneus pendurados chama a atenção dos motoristas que passam embaixo do viaduto, na BR-324, sentido Feira de Santana. Em virtude disso, o trânsito ficou complicado no local na parte da manhã.

