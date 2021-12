Motorista que morreu em acidente no Rio Vermelho é enterrado

O corpo de Marcelo Lobão, 41 anos, que morreu após o carro que ele dirigia cair em um canal, foi sepultado nesta terça-feira, 8, às 11 horas, no cemitério Bosque da Paz, em Nova Brasília. Lobão, que atuava na área de eventos, tinha saído de uma boate no Rio Vermelho, por volta das 4 horas, quando o acidente ocorreu.

Segundo o relato de testemunhas, o motorista tentou desviar de uma poça d'água na via, perdendo o controle do veículo. Em seguida, ele caiu no rio, no trecho da praça Colombo.

Ele ficou preso no cinto de segurança e acabou morrendo afogado. O filho dele, Luan Lobão, também estava no automóvel mais duas jovens, mas os três conseguiram sair.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local. Lobão foi retirado do carro, mas não resistiu.

