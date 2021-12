Motorista que atropelou e matou baiana vai para presídio

Foi encaminhado para o presídio de Salvador nesta segunda-feira, 30, o motorista, Paulo Roberto Pinheiro Conceição, 52 anos. Ele atropelou três pessoas na manhã de domingo, 29, na avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), uma das vítimas morreu. A informação foi confirmada pela 5ª Delegacia Periperi que investiga o caso.

A baiana de acarajé Helenilva Lima da Silva, 57 anos, não resistiu e morreu no local. O sepultamento dela aconteceu na tarde desta segunda com forte comoção de amigos e familiares, no cemitério de Plataforma.

Paulo Roberto revelou em depoimento que bebeu até as 3h de domingo, mas disse que não dirigia em velocidade. Ele conduzia um carro modelo Fiat Uno Vivace, cor preta. O acidente ocorreu por volta das 5h30 do domingo, próximo ao centro de abastecimento e ao supermercado Todo Dia, em Paripe.

O motorista foi autuado em flagrante na Central de Flagrante, na região do Iguatemi. Depois, ele foi levado para a 5ª Delegacia Territorial de Periperi, onde seguiu preso até ser levado ao presídio.

Os dois feridos foram levados ao Hospital do Subúrbio. José De acordo com a unidade de saúde, ele fraturou o ombro, chegou desorientado, mas agora o estado de saúde dele é estável. Já a terceira vítima, Eli Santana, teve apenas escoriações leves e já recebeu alta.

