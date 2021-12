Motorista prende braço de surfista em porta de ônibus

Um surfista ficou com o braço e a perna presos à porta de um ônibus após ser impedido de entrar no veículo com sua prancha.

O caso aconteceu no Campo da Pólvora, no centro de Salvador, no último domingo, 31, e foi registrado por um amigo do surfista e estudante de jornalismo Israel Menezes, de 21 anos.

Ao perceber a filmagem, o motorista ainda fez gestos obscenos para o jovem, que conseguiu se desvincular mesmo com a porta fechada.

Segundo o Regulamento Operacional do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por ônibus em Salvador, o motorista pode "recusar o transporte de animais de qualquer espécie, salvo cão guia, de objetos de médio ou grande porte, de material inflamável, explosivo ou corrosivo, bem como de outros materiais que possam comprometer a segurança ou conforto dos usuários".

Apesar disto, segundo o surfista, no momento do ocorrido o coletivo estava vazio.

