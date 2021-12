Motorista perde controle e colide carro contra muro em Nazaré

Um motorista perdeu a direção do veículo que dirigia e colidiu contra um muro no largo do Campo da Pólvora, nas imediações do Fórum Ruy Barbosa, em Nazaré.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) está no local prestando os primeiros socorros à vítima. Não há detalhes do estado de saúde da vítima.

O carro está em cima do calçamento do largo e não atrapalha o tráfego na região. Policiais militares também acompanham a situação.

