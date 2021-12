Motorista perde controle e carro cai no Dique do Tororó

Um motorista perdeu o controle do carro e foi parar dentro do Dique do Tororó, em Salvador, na tarde desta quinta-feira, 25. Ele seguia sentido Lapa, em um Corsa, quando sofreu o acidente, segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

Ainda não há informações sobre as causas do acidente, no entanto, a suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle do automóvel devido a pista estar molhada por causa da chuva.

Apesar do susto, o motorista, que estava sozinho no veículo, não se feriu e conseguiu sair do carro sozinho. Ainda conforme a Transalvador, um guincho precisou ser acionado para retirar o veículo do Dique. Unidades da Polícia Militar (PM-BA) também foram ao local ajudar no resgate.

O incidente, segundo a Transalvador, atraiu a atenção de motoristas que pararam para observar a movimentação, no entanto, o órgão não registrou lentidão no local. Das 7h até às 18h35 desta quinta, o órgão de trânsito registrou cinco acidentes com cinco feridos na capital baiana.

