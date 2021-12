Motorista perde controle do veículo e capota na saída do túnel Américo Simas

Um capotamento na manhã desta terça-feira, 1º, deixou uma pessoa ferida na saída do Túnel Américo Simas, sentido Aquidabã. O acidente aconteceu por volta das 10h43, no Vale de Nazaré, próximo ao Hospital Santa Izabel, e envolveu um Chevrolet Celta e um Fiat Palio.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o motorista do Celta perdeu o controle do veículo e capotou após bater no Palio. O condutor do Celta ficou ferido e foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Ainda segundo a Transalvador, o trânsito já foi normalizado no local. Até as 11h40, foram registrados três acidentes com dois feridos na capital.

