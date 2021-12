Motorista perde controle do carro e capota na BR-242

O motorista Carlos Teodoro de Souza, de 26 anos, ficou ferido após capotar o carro que dirigia na BR-242, nas proximidades da cidade de Luis Eduardo Magalhães (distante a 961,4 km de Salvador), na noite de sábado, 10. As informações são do blog do Sigi Vilares.

Segundo o blog, Carlos Teodoro seguia sentido Barreiras, quando perdeu o controle pouco antes do término de uma duplicação. O veículo bateu contra o meio-fio, capotou no canteiro central e invade a contramão.

O Serviço de Atendimento Móvel (Samu) prestou atendimento e encaminhou Carlos Teodoro para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).Policiais militares controlaram o trânsito até o socorro do Samu.

Com o impacto do capotamento uma das rodas traseira se soltou (Foto: Reprodução | Blog do Sigi Vilares)

