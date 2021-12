Motorista perde controle do carro e atinge pedestre em ponto de ônibus

Um carro invadiu o ponto de ônibus na Avenida Tancredo Neves, à saída do bairro do Stiep, na manhã deste sábado, 8, destruindo a armação em ferro e vidro do equipamento e ferindo um homem de 42 anos que aguardava a condução para o trabalho.

O acidente aconteceu por volta das 7h da manhã, quando o ponto ainda estava quase vazio. Segundo testemunhas, uma mulher que também aguardava o ônibus conseguiu correr a tempo. O motorista do Ford Ka preto, envolvido no acidente, não quis dar entrevista.

O veículo vinha pela Rua Edístio Pondé quando invadiu o meio fio, subiu a calçada e colidiu contra o fundo do ponto de ônibus. O equipamento possui uma placa de vidro ao fundo, que se estilhaçou com o impacto. A barra de sustentação dos bancos do ponto também foi descolada.





Bafômetro - Segundo agentes da Transalvador que foram ao local do acidente, o motorista seria submetido ao teste de alcoolemia pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo