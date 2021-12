Motorista perde controle de veículo e invade canteiro da Bonocô

Um acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feira, 9, assustou quem passava pela Avenida Bonocô. Um veículo modelo Ford Fiesta, de cor prata, se chocou contra uma grade e um refletor da via, invadiu a faixa exclusiva de ônibus e ficou atravessado na pista de cooper do canteiro central.



De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), ninguém ficou ferido, mas o carro continua na via e aguarda que o condutor vá ao local retirá-lo com um guincho particular.



Nas últimas 24h, entre 7h desta terça-feira, 8, e 7h de hoje, foram registrados dez acidentes, com nove feridos em Salvador.

