Motorista perde controle de carro e invade bilheteria da Fonte Nova

Um carro desgovernado invadiu a bilheteria da Arena Fonte Nova, em Salvador, na madrugada desta segunda-feira, 21. O veículo chegou a bater nas grades de proteção do local, danificando os equipamentos e parte da escadaria.

De acordo com o condutor, ele teria perdido o controle do veículo ao tentar desviar de um animal. O acidente aconteceu por volta das 3h. Após a batida, ele acabou dormindo no automóvel, enquanto aguardava a chegada do guincho.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido na ocorrência, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). O órgão registrou outros dois acidentes com uma morte e cinco feridos nesta madrugada.

