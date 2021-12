Motorista perde controle de carro e derruba poste na Pituba

Moradores da Avenida Paulo VI, na Pituba, ficaram sem energia na manhã desta sexta-feira, 22, por conta de um acidente ocorrido ainda durante a madrugada. O motorista de uma Toyota Hilux, de cor preta, placa NTV-0248 de Salvador, perdeu o controle do veículo e bateu contra um poste, na altura da delicatessen Super-Pão, e o derrubou.



Técnicos da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) foram enviados ao local para fazer o restabelecimento do serviço, mas não há informações sobre o alcance da queda de energia ou quando esta deverá ser restabelecida.

