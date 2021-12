Motorista perde controle da direção e veículo cai em córrego em Salvador

Um carro caiu em um córrego na manhã deste sábado, 5, na avenida Juracy Magalhães, próximo ao Hospital Aliança, após o motorista perder o controle da direção e invadir o canteiro central.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente ocorreu por volta de 6h50 e o motorista não sofreu ferimentos.

Dois guinchos do órgão municipal de trânsito auxiliaram a retirada do veículo, modelo Mitsubshi TR4. Não há reflexos no trânsito da região.

Desde as 7h deste sábado, foram registrados dois acidentes, sem vítimas.

