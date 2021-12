Motorista perde controle da direção e carro de luxo derruba poste na Av. ACM

Um carro de luxo derrubou um poste na noite desta quarta-feira, 31, na região da avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), em Salvador. Apesar do impacto da batida, a Superintendência de Trânsito (Transalvador) informou que não houve registro de feridos no acidente.

Ainda de acordo com a Transalvador, o motorista teria perdido o controle da direção na curva, por volta das 21h, em frente a rede de supermercado Sam’s Club. O condutor não foi localizado quando os agentes chegaram no local.

O poste ficou caído por cima do veículo e, segundo informações da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), parte da região ficou sem luz por alguns minutos. Até as 22h, mais de 300 pessoas relataram a falta de energia.

Um segundo carro que passava no local chegou a se enroscar na fiação que ficou na pista. Parte da avenida precisou ser interditada pela Transalvador para que os funcionários da Coelba fizessem a manutenção da rede elétrica.

Apesar do transtorno, o fluxo de veículos na região não apresentou lentidão.

