Motorista perde controle da direção e atropela gari

Um motorista atropelou um pessoa e colidiu com outro veículo na manhã desta segunda-feira, 26, na região do Iguatemi. O acidente, que aconteceu próximo à Madeireira Brotas, por volta das 7h40, deixou três pessoas feridas, entre elas um gari que trabalhava no local.

De acordo com as informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o condutor Antônio Vieira de Sena perdeu o controle da direção do veículo, um Corsa, e atropelou o gari Epifhânio F. de Jesus, de 49 anos. Em seguida, o carro colidiu com um outro, um Celta que estava parado no local, e derrubou um poste.

O motorista e o carona Silvio Souza Santos, ficaram presos às ferragens. Já Epifhânio sofreu fratura na perna. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O gari, que também sentiu dores no abdômen e peito, foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O estado de saúde dos outros feridos e o hospital para onde foram levados não foram informados.

Conforme testemunhas, o carro guiado por Sena seguia em alta velocidade. Porém, as causas do acidente só serão confirmadas após perícia técnica.

A colisão não atrapalhou o tráfego de veículos, já que ocorreu em uma via marginal. Os carros foram retirados no fim da manhã do local, informou a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador). Técnicos da Coelba estiveram no local para realizar reparos na fiação elétrica.

adblock ativo