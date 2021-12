Motorista morre prensado por contêiner no porto de Salvador

Um motorista do Porto de Salvador, localizado no bairro do Comércio, morreu na madrugada deste sábado, 25, prensado por um contêiner. Josivaldo Alves Emídio, de 34 anos, estava dentro do caminhão quando a carga, de nove toneladas, caiu sobre o veículo.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o operário chegou a ser levado para o Hospital São Jorge, no Largo de Roma, mas chegou a unidade médica já sem vida.

Em nota, o Terminal de Contêineres de Salvador (Tecon Salvador) informou que o motorista ficou preso nas ferragens, sendo necessário o acionamento do corpo de bombeiros. Após ser retirado das ferragens, Josivaldo foi atendido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Apesar de todos os esforços em reanimá-lo, a equipe não obteve êxito. O óbito foi confirmado pelo Samu às 01h45.

Até as 11 horas, o corpo de Josivaldo continuava no Hospital São Jorge, à espera da liberação da polícia. A esposa e um irmão da vítima também estavam na unidade médica.

"Uma vida se foi, quantas mais precisaram para que se tome providência?", disse Cristina Batista, esposa da vítima.

"Não é a primeira vez que isso acontece. Já trabalhei lá e já vi vários acidentes, mas sem vítima. Foi um prenúncio", falou Genivaldo dos Santos Alves, irmão do motorista.

O corpo de Josivaldo será levado para Sergipe, estado de nascimento do motorista, onde acontecerá o velório.

