Motorista morre em acidente próximo a Praia do Forte

Um homem, que não teve a identidade revelada, morreu no final da manhã desta quinta-feira, 17, durante um acidente de carro no Km 51 da BA-099, nas proximidades de Praia do Forte.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), que foi acionado para atender a ocorrência, o motorista perdeu o controle da direção, o veículo capotou, indo parar em um matagal.

A Concessionária Litoral Norte (CLN) informou que quando a equipe da concessionária chegou ao local, a vítima já estava sem vida.

