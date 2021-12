Motorista morre em acidente na manhã deste sábado

Um homem morreu em um acidente na manhã deste sábado (20), no Vale do Canela. De acordo com agentes da Transalvador, o veículo conduzido pelo administrador Leonardo Martins, 33, um Ford Fiesta, de placa JQY-1012, bateu em uma escada de acesso a rua Padre Feijó, por volta de 5h20 desta manhã. A frente do carro ficou totalmente destruída e Leonardo não resistiu ao choque e morreu na hora.





"Quando chegamos ao local do acidente às 5h55, a vítima já estava morta", contou o supervisor da Transalvador, Luciano Brito. Um tio da vítima, o representante comercial Ricardo Coelho, disse que não sabia como o acidente aconteceu. "Ele era um menino de ouro. Até agora não sabemos como foi o acidente", disse emocionado. O corpo de Leonardo foi removido do local às 8h50.



O estudante Fernando Wirz, 30, morador do Edifício Tabajara, localizado na Rua Padre Feijó, presenciou o momento do acidente fatal. “Por volta das 5h20 ouvi um barulho de caminhão na pista em direção à Barra. Foi quando vi o Fiesta vindo em alta velocidade, o motorista perdeu a direção, parece ter dormido no volante, e colidiu na escada. A ambulância da Samu chegou primeiro, mas o rapaz morreu na hora”, relata a testemunha.



*Com redação de Paula Pitta | A TARDE On Line



