Motorista morre após ser baleado em Lauro de Freitas

Um motorista morreu após ter sido baleado no centro da cidade de Lauro de Freitas, localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na noite desta terça-feira, 29.

A vítima foi o condutor de transporte por aplicativo, Rafael Barbosa Souza. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Motoristas por Aplicativos e Condutores de Cooperativas do Estado da Bahia (SIMACTTER-BA).

De acordo com o Sindicato da categoria, a suspeita inicial é que o caso tenha ocorrido após uma tentativa de latrocínio - roubo seguido de morte - já um casal foi visto saindo do veículo após os disparos.

Em relato emocionado no local do crime, o também motorista por aplicativo e youtuber, Cláudio Sena, dono de um canal com cerca de 26 mil seguidores na plataforma comentou sobre o crime e fez um apelo aos colegas de profissão.

"Parem de aceitar viagem no dinheiro, desconfie até da sua sombra, não faça viagem para terceiros. O aplicativo segue apitando dentro do veículo, ou seja, ele estava programado para aceitar viagens consecutivamente", declarou.

O caso aconteceu em uma rua próxima à prefeitura de Lauro de Freitas, por volta das 21h. As circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil.

adblock ativo