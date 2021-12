Motorista morre ao cair em ribanceira após desviar de caminhão em Ibirapitanga

Um motorista de caminhão que carregava produto inflamável morreu carbonizado, na manhã desta sexta-feira, 11, após desviar de uma carreta e cair em uma ribanceira, na BR-101, próximo ao município de Ibirapitanga (a 241 km de salvador).

De acordo com o portal Verdinho Itabuna, em decorrência do acidente, a pista ficou interditada por cerca de uma hora. O trecho da rodovia só foi liberado depois que uma equipe do corpo de bombeiros apagou as chamas provocadas pelo sinsitro.

O corpo do motorista, que ainda não foi identificado, foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Ilhéus, onde será periciado.

