Motorista morre ao bater em ônibus na Avenida Heitor Dias

O motorista Egnaldo Santos Neves, 32 anos, morreu em um acidente envolvendo seu carro Fiat Brava e um ônibus da empresa São Cristóvão (Sussuarana-Barroquinha) na Avenida Heitor Dias, neste domingo, 3.

Neves entrou na via exclusiva ao tentar desviar de um obstáculo de uma obra na avenida e colidiu no fundo do ônibus, que estava parado em um ponto. Para desviar da obra, os carros deveriam entrar a 200m à frente do ponto de ônibus.

A vítima recebeu atendimento de primeiros-socorros de um enfermeiro que estava dentro do ônibus, mas faleceu antes pouco depois de a Salvar e a Samu realizarem os atendimentos.

Segundo a Transalvador, o carro estava em alta velocidade, mas como a perícia ainda não foi feita não há como estabelecer uma quilometragem.

