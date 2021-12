Motorista invade via exclusiva e perde controle do veículo na Estação Iguatemi

Um veículo Citröen se envolveu num acidente na manhã desta sexta-feira, 7, na via exclusiva da Estação Iguatemi, sentido Avenida Paralela. O motorista do veículo entrou na pista para ônibus, perdeu o controle da direção e acabou batendo contra uma placa de sinalização.



De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), uma viatura foi enviada ao local e fez o reboque do veículo. O motorista não ficou ferido.

adblock ativo