Motorista fica preso em cabine após caminhão atingir fiação

Um caminhão baú atingiu a fiação da rua Oswaldo Cruz, no Rio Vermelho. O motorista do veículo ficou impedido de sair da cabine até que a situação fosse resolvida.

A Coelba foi compareceu no local e atuou no isolamento da área. A empresa informou que o motorista foi orientado a ficar na cabine por precaução, aguardando a equipe, que chegou ao local às 12h30, quando ele saiu. De acordo com o órgão, o fornecimento de energia segue normal, apenas um ramal de serviço que leva energia à uma farmácia foi afetado.

Uma viatura da Superintedência de Trânsito de Salvador (Transalvador) auxiliou no trânsito, que ficou lento na região.

