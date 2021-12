Motorista fica preso às ferragens após veículo capotar na Av. Luís Eduardo

O motorista de um carro de passeio ficou preso às ferragens na manhã desta segunda-feira, 26, durante um acidente de trânsito, na avenida Luís Eduardo Magalhães, em Salvador. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa após capotar em uma ribanceira de díficil acesso, às margens da via.

Uma equipe do órgão foi ao local e resgatou o rapaz, que logo foi conduzido pelo Grupamento Salvar para uma unidade de saúde. Ainda de acordo com o corpo de bombeiros, o condutor, antes de ser socorrido, estava consciente e com suspeita de politrauma. Não há informações sobre o que causou o acidente.

