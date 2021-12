Motorista fica ferido em colisão na avenida Paralela

Uma colisão entre um carro de passeio e um ônibus deixou uma pessoa ferida neste domingo, 16. O acidente aconteceu na avenida Luís Viana Filho (Paralela), próximo à entrada do Bairro da Paz.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o motorista de carro Punto colidiu com um ônibus da empresa BTU. O motorista do veículo pequeno sofreu ferimentos leves.

