Motorista fica ferido após o carro rodopiar e bater na Paralela

Um motorista perdeu o controle do carro na avenida Paralela, próximo à estação do metrô CAB, e bateu no guard rail. O veículo chegou a rodopiar na pista, obrigando os outros motoristas a se desviarem dele. A frente do automóvel ficou completamente destruída.

O motorista Justino Pereira, que dirigia o Ford Focus, teve ferimentos leves. Ele afirmou que, apesar de não ter conseguido controlar o carro, fez de tudo para evitar um acidente maior.

Alguns motoristas que passavam pelo local chegaram a ajudá-lo. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que vai apurar o ocorrido.

Outros motoristas ajudaram a vítima após acidente na Paralela

Motorista ficou levemente ferido

Frente do carro ficou destruída no acidente

Acidente ocorreu próximo à estação de metrô do CAB

