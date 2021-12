Motorista fica ferido após derrubar postes no Rio Vermelho; via foi interditada

Uma pessoa ficou ferida em um acidente na madrugada desta segunda-feira, 23, no Rio Vermelho, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o veículo bateu em um poste na rua Marquês de Monte Santo, via que liga o Largo da Mariquita a Amaralina.

O condutor foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O poste caiu na pista, impedindo a passagem de veículos no local. Além disso, a fiação também foi tensionada, derrubando outro equipamento.

Durante a manhã, os dois postes foram retirados da via, mas a rua Marquês de Monte Santo continua interditada, já que técnicos da Coelba permanecem trabalhando no local. Os equipamentos serão substituídos.

Por conta disso, o tráfego foi desviado para a rua Oswaldo Cruz, que está funcionando como mão e contramão. De acordo com a Transalvador, os veículos que saem de Ondina com destino a Amaralina são desviados pela Oswaldo Cruz nas proximidades do Largo da Mariquita. A situação deixa o trânsito lento na região.

De acordo com a Coelba, trechos das ruas Odilon dos Santos e da Marquês de Monte Santo continuam sem energia.

A frente do veículo ficou completamente destruída (Foto: Divulgação | Transalvador)

Outro poste também caiu, bloqueando a via (Foto: Divulgação | Transalvador)

Via foi interditada após acidente (Foto: Juracy dos Anjos | Ag. A TARDE)

