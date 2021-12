Motorista enfrenta fila para fazer travessia Salvador -Ilha

O movimento no terminal de São Joaquim e no Terminal Náutico da Bahia está intenso na manhã deste sábado, 4. A fila de carros para o embarque no ferry está grande e atrapalha o ponto de ônibus nas proximidades do terminal. Em Bom Despacho, na Ilha, o movimento para Salvador também é intenso informa a Internacional Marítima, operadora do sistema.

A operadora informa ainda que o sistema de travessia opera com cinco embarcações no esquema bate-volta.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) o trânsito no local é intenso devido a fila do ferry e a feira de São Joaquim, por causa do transporte das mercadorias e manobras dos carrinhos de cargas. Segundo a Transalavdor, uma equipe do órgão está no local para auxiliar os motoristas.

Transporte de cargas atrapalha trânsito em São Joaquim (Foto: Iloma Sales | Ag. A TARDE)

Ainda segundo a superintendência foram registrados dois acidentes com um ferido nas últimas 24h.

Lanchas

Já quem utiliza as lanchas na travessia para Ilha também enfrenta grande movimento no Terminal Náutico da Bahia, informa a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). O sistema opera com 13 embarcações e as saídas são a cada 15 minutos. A última saída de Mar Grande será às 18h30 e de Salvador às 20h.

Astramab alerta que entre as 10h30 e 11h30 o sistema vai fazer uma parada por causa da maré baixa.

