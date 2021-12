Motorista é preso com três revólveres no Cabula

O motorista Toni Edson Mota Santiago, 37 anos, foi preso na noite de quarta-feira, 6, na Rua Silveira Martins, no Cabula - próximo à Universidade do Estado da Bahia (UNEB) -, com três revólveres calibre 38.

Ele foi abordado por investigadores dos Jaguares 12, 17 e 18 da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), logo após receber as armas de um homem ainda não identificado. O outro suspeito fugiu.

"Os policiais estavam fazendo uma investigação no local. Quando passaram pela Ladeira do Cabula, suspeitaram de um indivíduo, que estava dentro de um carro parado e resolveram abordá-lo. Ele tentou fugir quando viu os policiais, mas foi alcançado e preso", contou Getúlio Barbosa, coordenador do Serviço de Investigação (SI) da DRFRV.

Segundo Barbosa, Toni revelou que as armas seriam entregues a um homem, no Bairro da Paz. Ele disse que não conhece o homem que lhe entregou as armas e nem o que receberia. Conforme Barbosa, há informações que dão conta da ligação de Toni com o tráfico de drogas em vários bairros.

