Motorista é preso após ameaçar agentes de trânsito com peixeira

Um motorista foi preso por ameaçar agentes da Transalvador com uma peixeira, após ser notificado por estacionamento indevido em uma vaga de idoso. A situação ocorreu no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, no último sábado, 5.

O homem, que não teve o nome revelado, tentou fugir do local mas foi capturado pela polícia e levado para a 7ª Delegacia, localizada no mesmo bairro. Ele vai responder por desacato a funcionário público no exercício da função ou em razão dela, crime punido com detenção de seis meses a dois anos.

Segundo a Transalvador, este é o terceiro caso de agressão a agente de trânsito em menos de dez dias. "Todos estão sendo investigados pela Polícia Civil e deverão ser punidos na esfera criminal, conforme determina a lei", informou o órgão municipal.

