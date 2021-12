Motorista é flagrado transportando alimentos de forma irregular

Um motorista, que não teve a identidade revelada, foi flagrado nesta segunda-feira, 10, transportando 160 kg de carne e leite em recipientes sem refrigeração adequada na BR-324, em Salvador.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante abordagem no Km 615, o condutor do carro modelo Fiat/Strada apresentou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), mas foi verificado que o documento estava com sinais de falsificação.

Também foi constatado que o carro havia sido roubado em novembro de 2017, na capital baiana. Ainda conforme PRF, o veículo possuí dezenas de multas que chegam num total de quase R$10 mil. Aos policiais, o condutor afirmou que desconhecia as irregularidades apresentadas.

O homem e todo material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Repressão a Fraudes e Roubos de Veículos (DRFRV).

