Motorista é flagrado dirigindo caminhão com placa coberta na Paralela

Um motorista foi flagrado dirigindo um caminhão com a placa coberta por uma tira de fita adesiva na avenida Paralela, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), transitar com a placa sem condições de legibilidade e visibilidade é infração. Além disso, o condutor também não tinha o licenciamento do veículo.

“A suspeita é de que a infração foi cometida com o intuito de burlar a fiscalização eletrônica na Paralela”, explicou o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, por meio de nota. Ele ainda esclareceu que isso acontece na Paralela, já que existe uma restrição à circulação de veículos pesados, acima de 6,5m de comprimento e 2,5 de largura, em horários de pico.

O flagra foi feito durante a Operação Pente-Fino, realizada pela Transalvador nesta quinta, 5, após identificar a circulação de veículos com as placas cobertas. Segundo o órgão, imagens retiradas pelos radares são analisadas para tentar identificar os horários e vias que esses veículos costumam circular. Também é observado se há reincidência. Com essas informações, os agentes organizam fiscalização para tentar flagrar os carros irregulares.

Na ocorrência desta quinta, o caminhão foi apreendido e o motorista foi multado em R$586,94.

