Motorista é detido após tentar jogar ônibus no Dique do Tororó

O motorista Luís Antônio Santos, 31, foi detido após a tentativa de jogar um ônibus vazio da empresa Modelo, pertencente ao grupo no qual trabalhava, no Dique do Tororó na tarde de quinta-feira, 21.

O Corpo de Bombeiros tentou resgatá-lo, mas o motorista recusou-se a deixar o veículo e pulou na água. Ele acabou detido por policiais militares e foi conduzido à 1ª CP (Delegacia dos Barris), onde foi autuado por danos ao patrimônio.

No final da noite, após prestar depoimento, ele foi liberado e poderá não responder a um processo, caso seja comprovado que tem distúrbios psiquiátricos. Porém, se for condenado, poderá ficar preso de um a seis meses.

A ocorrência congestionou o trânsito na região e o veículo só foi retirado após ser resgatado pela Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador).

Problemas - Luís furtou o veículo numa oficina próximo à garagem da empresa, em Porto Seco Pirajá, e dirigiu até o Dique, com a intenção de se jogar com o veículo na água.

O motorista afirmou, em depoimento, que sofre de distúrbios psiquiátricos, e que teria tomado a atitude após ter sido demitido, último dia 8.

Ele contou que conseguiu ser reintegrado, posteriormente, por intervenção do Sindicato dos Rodoviários. No entanto, um supervisor da empresa desmentiu a versão de que teria sido demitido. “Luís foi hoje à empresa apenas para entregar os relatórios médicos”, afirmou.

O motorista faz tratamento psiquiátrico há quatro meses, no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) em Cajazeira 8, onde reside com a mulher e o filho de sete meses.

Ele relatou que tudo começou devido ao estresse do trabalho, que já foi assaltado duas vezes e convive com pressões do chefe. E negou que os transtornos tivessem a ver com a morte da ex-mulher, há cinco meses.

O diretor do Sindicato dos Rodoviários, Ubirajara Sales, garante que a São Cristóvão, empresa que empregava Luís, sabia do drama vivido por ele. “Mesmo assim nunca o encaminharam ao INSS [Instituto Nacional do Seguro Social], onde Luís deveria pedir afastamento”, reclamou.

Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde desta sexta-feira, 22, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

