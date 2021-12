Motorista e carona ficam presos às ferragens após carro bater em poste

Dois homens ficaram feridos após o motorista perder o controle do carro que dirigia e bater o veículo em um poste, na manhã deste domingo, 13, no bairro do Comércio, em Salvador.

O acidente aconteceu na avenida Jequitaia, por volta das 5h40, segundo informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom).

O condutor e o carona ficaram presos entre ferragens. Eles foram resgatados por equipes do Salvar, do Corpo de Bombeiros, e do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE). O estado de saúde deles é desconhecido.

