Motorista é banido da Uber suspeito de assediar adolescente

Um motorista do aplicativo de transportes Uber, identificado como José Santana Ribeiro, 44 anos, foi banido da plataforma depois de ser considerado suspeito de assediar uma adolescente de 13 anos, na segunda-feira, 21, em Salvador. A decisão da empresa foi divulgada nesta terça-feira, 22.

De acordo com a Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca), o homem, que está sendo procurado pela polícia, teria acariciado as mãos e braços da garota, que solicitou o serviço para ir à escola. A adolescente viajava no banco do carona quando teria ocorrido o crime.

Em depoimento à delegada Ana Crícia de Araújo Macedo, titular da Dercca, a mãe da garota contou que a filha disse que o motorista teria mudado o percurso várias vezes e, em um determinado momento, cometido o assédio. A garota vai ser ouvida pela delegada ainda nesta tarde.

De acordo com a descrição feita pela mãe, o motorista da Uber aparentava ter meia idade.

Por meio de nota, a Uber declarou que "este tipo de comportamento não é tolerado", além de informar que "se coloca à disposição para colaborar com autoridades no curso das investigações".

Confira a nota na íntegra:

Este tipo de comportamento não é tolerado e o motorista já foi banido da plataforma. A Uber se coloca à disposição para colaborar com autoridades no curso de investigações. Vale lembrar que nenhuma viagem na Uber é anônima e este tipo de comportamento, se confirmado, leva ao imediato desligamento da plataforma. Acreditamos na importância de combater, coibir e denunciar casos de assédio e violência contra a mulher.

