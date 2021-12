Motorista do Uber é suspeito de estuprar adolescente em Sussuarana

Um motorista do aplicativo Uber, identificado como Agnaldo Alves, que é policial militar, é procurado pela Polícia Civil, suspeito de ter estuprado e agredido fisicamente uma adolescente de 17 anos, no dia 25 de outubro, em Sussuarana, durante uma corrida.

O crime foi cometido por volta de 18h, em uma rua deserta do bairro, minutos depois da garota entrar no carro do suspeito. Ela estava na residência do namorado, em Sussuarana, e solicitou o serviço para retornar para casa, em Plataforma, no subúrbio.

Segundo a delegada Janice Dórea Mutti, da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (Derca), a vítima contou, em depoimento, que, ao entrar no veículo, Agnaldo mudou a rota estabelecida, foi em direção à Paralela e entrou em uma rua pouco movimentada, onde a estuprou.

“Antes de estuprá-la, ele tentou tomar o celular dela para apagar o registro e, como ela relutou, ele cortou os braços dela com um estilete. Depois do crime, ele a abandonou na rua [em Sussuarana] e ainda perguntou se ela tinha gostado”, relatou a delegada.

Após ser deixada na rua, a adolescente desmaiou e foi amparada por populares. Ela foi atendida por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada ao Instituto de Perinatologia da Bahia (Iperba), em Brotas, e já teve alta.

Banido da plataforma

Em nota, a Uber disse: “Este tipo de comportamento é absolutamente intolerável e o motorista já foi banido da plataforma. A Uber está em contato com a família da vítima para oferecer assistência e se colocou à disposição para colaborar com autoridades no curso das investigações”.

Também por meio de nota, a Corregedoria da Polícia Militar confirmou que a vítima do estupro “já formalizou a denúncia na unidade” e que “o fato será apurado na esfera administrativa”.

Em agosto, outro motorista do Uber, José Santana Ribeiro, foi indiciado por constrangimento. Ele foi acusado por uma adolescente, de 13 ano, de tê-la assediado durante uma viagem. José Santana também foi banido do Uber.

