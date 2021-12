Motorista diz que desmaiou devido a um mal súbito

O motorista Carlos Bernardo de Jesus Santos, de 36 anos, alegou ter sofrido um desmaio, devido a "mal súbito" momentos antes de colidir o ônibus que dirigia (da empresa União) com outro coletivo (da BTU). A colisão foi na tarde de domingo, 15, na região do Iguatemi. Quatro pessoas morreram no acidente e 17 ficaram feridas.

O rodoviário apresentou sua versão na tarde desta segunda-feira, 16, quando prestou depoimento ao delegado Nilton Tormes, titular da 16ª Delegacia Territorial (Pituba), à frente das investigações. "Ele contou que, ao recobrar os sentidos, já estava invadindo a pista oposta e não teve como evitar a batida", relatou Tormes.

Acompanhado de advogados, Carlos Bernardo foi liberado após depor e deixou a delegacia sem falar com a imprensa. "Ele veio espontaneamente e contou que não conseguiu dormir ao saber do número de vítimas", relatou o delegado.

Conforme Tormes, o motorista disse que buscou atendimento em uma clínica particular e voltou para casa depois de ser medicado - ele sofreu escoriações nos braços e em uma das orelhas. Dois passageiros que ficaram feridos também prestaram depoimento nesta segunda.

Negativa - De acordo com o delegado, nenhum deles confirmou se o motorista da União trafegava em alta velocidade. "O motorista disse que não faz uso de bebida alcoólica, negou que estivesse correndo e também não falou nada sobre buracos na pista terem causado o acidente".

Ele informou que Carlos Bernardo foi submetido a exames de alcoolemia e toxicológico. O motorista disse no depoimento que havia assumido o ônibus às 15h15, cerca de 20 minutos antes da colisão. O veículo da União fazia a linha Colina Azul/ Campo Grande.

Apesar do alegado desmaio, Carlos Bernardo declarou, segundo o delegado, que havia passado por exames médicos na empresa há um ano, os quais não detectaram qualquer anormalidade.

Ele ingressou na União há sete anos. Começou como cobrador e passou a ser motorista há cinco anos. "Temos 30 dias para concluir o inquérito. Vamos tentar ouvir todas as vítimas, testemunhas e aguardar o resultado da perícia. Se ficar comprovado que o motorista da União provocou o acidente, ele será indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar)", explicou Tormes.

Se condenado, o rodoviário pode pegar de um a três anos de reclusão.

Internação - Cinco vítimas do acidente - uma delas em estado grave - continuam internadas. Outras seis, que estavam no Hospital Geral do Estado (HGE), receberam alta.

Segundo informações da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), a passageira Deise Caroline Pereira da Silva, 24 anos, encontra-se na UTI do HGE. Conforme o marido de Deise, o tecladista Pablo Antônio Silva, 32, ela sofreu fraturas no fêmur direito e no ombro direito. Integrante da banda de reggae Adão Negro, Pablo esteve na 16ª DT para recuperar as mochilas da esposa e de uma sobrinha dela, de 5 anos, que ficou ferida levemente.

Deise é funcionária da Santa Casa de Valença (a 278 km de Salvador). O músico fraturou o dedo mínimo da mão direita. Eles estavam no ônibus da União. "Eu estava cochilando e já acordei com tudo preto. Quando vi minha esposa presa nas ferragens e a sobrinha dela embaixo do corpo de um morto, entrei em desespero".

Pablo reiterou que o condutor não dirigia em alta velocidade. "Ele vinha tranquilo, tanto que cochilei. A batida foi tão forte que fui jogado para o fundo. Agradeço a Deus por eu e minha esposa estarmos vivos", disse. O depoimento dele ainda será agendado pelo delegado.

É estável o quadro de saúde do revisor do jornal Tribuna da Bahia, Getúlio Ferreira dos Santos, 50 anos, conforme informou a Sesab. Na manhã desta segunda, a irmã de Getúlio, a aposentada Maria das Graças, 63, informou que a vítima está consciente e passa bem.

Segundo a aposentada, Getúlio seguia para o trabalho, sentado no meio do ônibus, no momento do acidente. "Ele diz que não percebeu o que causou a batida e, quando deu por si, já estava na ambulância", relatou. Getúlio fraturou o maxilar e feriu o olho esquerdo.

Ainda de acordo com informações da Sesab, a paciente Sônia Nunes Pacheco, idade não informada, continua internada no Hospital do Subúrbio com politraumatismo. Um passageiro, cujo nome não foi revelado, foi transferido do HGE para o Hospital São Rafael.

Os corpos de duas vítimas foram liberados do Instituto Médico-Legal Nina Rodrigues e os sepultamentos estão programados para esta terça, 17 - o de Cosme Ferreira Barbosa, 70, no Cemitério Quinta dos Lázaros, pela manhã, e o de Maria de Fátima de Oliveira Andrade, 50, no Campo Santo, às 15h. Os corpos de Ambrósio Paixão e de um homem ainda não identificado permaneciam no IML nesta segunda.

Resgate - Em contato com a redação de A TARDE, um soldado do Corpo de Bombeiros que não quis se identificar, informou que o tempo de espera do resgate poderia ter sido menor, caso o equipamento da viatura de Auto Busca e Salvamento (ABS) do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), no Iguatemi, estivesse funcionando normalmente.

De acordo com a denúncia do soldado, o desencarcerador - motor hidráulico em forma de tesoura (corte e alargador) - da unidade está quebrado e foi solicitada uma viatura do Grupamento de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Ainda segundo o bombeiro, os desencarceradores estão todos sem manutenção e os bombeiros não prestam o serviço devido à população em razão de o equipamento de trabalho não estar em bom estado.

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA), por meio do Comando do Corpo de Bombeiros, informou que a denúncia não procede e o equipamento da unidade do Iguatemi está funcionando normalmente. Conforme a PM, o grupamento de Lauro de Freitas foi solicitado para auxiliar no resgate por causa da complexidade do acidente.

Ainda de acordo com a PM, as manutenções são feitas com a própria equipe de trabalho e é uma atividade rotineira no momento da saída para atender as ocorrências. O Comando informou também que apenas no segundo semestre de 2012 foram adquiridos nove desencarceradores e todos estão em bom estado.

