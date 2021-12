Motorista diz à polícia que sofreu mal súbito antes de acidente em Itapuã

O motorista Ubiratan de Oliveira, de 45 anos, que invadiu uma calçada e atropelou cerca de 15 pessoas no bairro de Itapuã, em Salvador, alegou em depoimento à polícia que sofreu um 'mal súbito' antes de atingir o ponto de ônibus. O acidente aconteceu no sábado, 20, por volta das 18h, na avenida Dorival Caymmi.

Ubiratan de Oliveira se apresentou nesta segunda-feira, 22, na companhia de um advogado à 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã), onde foi ouvido pelo titular da unidade, delegado Antônio Carlos Magalhães.

Ao chegar na 12ª DT, o condutor disse que não havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. No entanto, segundo o delegado, ele se recusou, nesta segunda, a fazer o exame de embriaguez. "Ele não quis se submeter ao exame e, infelizmente, isso reflete de forma negativa para ele".

Ainda conforme Antônio Carlos, apesar de ter colhido o depoimento do motorista, o caso está sendo instigado pela delegada plantonista, Marialda Souza, que atendeu a ocorrência no dia do acidente.

O veículo é de propriedade da B12 Comercial de Alimentos e Bebidas, conhecida como Mad Dog, e estava alugado para Ubiratan de Oliveira, que é dono de uma outra empresa de bebida, a Nick Bira, que revende os energéticos.

Ele deve ser indiciado por lesão corporal culposa na direção de veículos e omissão de socorro, já que fugiu do local do acidente. Todas as vítimas receberam alta e passam bem.

