Motorista derruba poste após perder controle do veiculo na avenida Garibaldi

Um motorista perdeu o controle do carro de passeio e derrubou um poste na manhã deste sábado, 5, o acidente ocorreu na avenida Garibaldi, próximo ao Hospital Jorge Valente, no retorno que dá acesso à Vila Matos e Rio Vermelho.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), apesar do susto, o motorista não ficou ferido. Por conta da colisão com poste, o pneu do veículo se soltou e foi parar em uma vala, a 300 metros do local do acidente.

Ainda de acordo com órgão, o veículo ficou no local até as 9h15. Uma equipe da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) está no local para realizar a reparação dos fios. Apesar do acidente o trânsito não ficou congestionado na região.

