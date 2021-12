Motorista de Uber é morto a tiros no bairro do Cabula

Um motorista da empresa Uber, cuja identidade não foi revelada, foi morto a tiros na noite da sexta-feira, 16, no bairro do Cabula, em Salvador. Por meio de sua assessoria, a empresa afirmou que a vítima não trabalhava no momento do crime.

Segundo a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu por volta das 21h30, na rua Amazonas de Baixo. Os policiais isolaram a área e acionaram o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para remoção do corpo e realização de perícia.

A autoria e motivação ainda são desconhecidas. O caso será investigado pela Polícia Civil.

