Motorista de Uber é espancado em Salvador

Diferente do que especularam alguns motoristas da Uber sobre as agressões sofridas pelo colega Ricardo Souza, 46 anos, na tarde de ontem no bairro Jardim Santo Inácio, o major Souza Ferreira, comandante da 48ª CIPM (Sussuarana), afirmou que o rapaz foi vítima de criminosos que agem na localidade e não de taxistas.

"Não foram taxistas, não. Foram vagabundos da área. Ele foi sequestrado e espancado por cerca de oito elementos armados. Eles roubaram o carro e os documentos dele", reafirmou o comandante. Ricardo foi encontrado por PMs do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 48ª CIPM, por volta das 12h, quando era espancado a pauladas. "A guarnição estava em ronda e se deparou com criminosos que dispararam e fugiram. Quando os policiais foram atrás, perceberam que eles estavam espancando o rapaz, em um beco, próximo ao final de linha", contou o major.

O motorista estava com vários ferimentos no rosto e foi levado por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Inácio, mas foi transferido em estado grave para o Hospital Geral do Estado (HGE) e precisou ser colocado em uma UTI.

"Se as coisas continuarem do jeito que estão, imagine nas festas, no Carnaval. Vai ser de metralhadora. É uma tragédia anunciada", avaliou o motorista Trajano Campos, 61, ao falar sobre as ações violentas de taxistas.

Após o crime, cerca de 40 associados da Uber se reuniram em frente ao HGE para prestar solidariedade ao colega machucado. A assessoria de comunicação da Uber foi contatada, mas até o fechamento desta edição não havia se pronunciado.

Categoria assustada

Desde que passou a ser usado por motoristas de Salvador, em abril deste ano, a Uber vem despertando a ira de alguns taxistas que se sentem prejudicados com atuação do aplicativo. "Se for comprovado que Ricardo foi agredido por eles, este será o quarto ataque", segundo um usuário do Uber.

