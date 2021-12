Motorista de trio elétrico é flagrado dirigindo alcoolizado em Salvador

Um motorista de trio elétrico foi flagrado, na madrugada desta terça-feira, 25, dirigindo alcoolizado, na capital baiana. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), os agentes que atuam na blitz da Lei Seca do órgão perceberam que o trio circulava em velocidade incompatível com a via, no Vale dos Barris, e abordaram o condutor.

Após o teste no etilômetro (bafômetro), foi constatado que ele estava com o nível de álcool no sangue acima do permitido. Como a dosagem detectada foi de 0,27mg/L, não configurou crime de trânsito. Assim, ele foi notificado e multado de acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O infrator apresentou um condutor habilitado, que, após passar pelo teste de alcoolemia, foi liberado para conduzir o trio elétrico.

“Nossos agentes estão atentos a toda e qualquer atitude que possa colocar em risco o cidadão. Neste Carnaval, estão atuando diariamente, abordando condutores sejam de trios elétricos, veículos ou motos, profissionais ou não, com o intuito de reforçar a segurança viária”, afirma Fabrizzio Müller, superintendente da Transalvador.

