Motorista de micro-ônibus perde controle e colide em poste

O motorista de um micro-ônibus perdeu o controle do veículo e acabou colidindo com um poste, no início da manhã desta segunda-feira, 8. O acidente ocorreu em frente ao antigo Aeroclube, na avenida Octávio Mangabeira, na Boca do Rio.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), não há informações de feridos. A reportagem do Portal A TARDE não conseguiu falar com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) para ter mais detalhes.

Desde as 7h desta manhã de segunda, o órgão municipal informou, por meio pelo Twitter, que registrou um acidente com um ferido. E entre as 7h deste domingo, 7, e 6h59 de hoje foram registrados oito acidentes com dez feridos e duas mortes.

Para o motorista que ainda não saiu de casa, acompanhe como está o trânsito em Salvador.

Tweets by Transalvador1

adblock ativo