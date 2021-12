Motorista de aplicativo é encontrado morto

O corpo do motorista de aplicativo encontrado morto após três dias de desaparecido, Renan Magalhães, foi sepultado no fim da manhã desta quarta-feira, 30, no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador.

Renan estava desaparecido desde o dia 26 de janeiro quando saiu de Salvador para atender a uma corrida agendada. O corpo da vítima foi encontrado na noite da última segunda-feira, 28, em Serrinha (distância de 175 km de Salvador).

A polícia investiga a motivação do crime.

adblock ativo