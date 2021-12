Motorista de aplicativo e adolescente mortos em tentativa de assalto são sepultados

O motorista de aplicativo Neidson da Silva, de 41 anos, e o adolescente Nathanael Araújo Conceição, 17, foram sepultados na manhã desta sexta-feira, 15. Ambos morreram ontem, após uma tentativa de assalto na avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela, conhecida como Rua Direta da Mata Escura, na região da Brasilgás.

Neidson foi sepultado no Cemitério da Ordem Terceira de São Francisco, na Baixa de Quintas; enquanto que o jovem foi enterrado no Cemitério Bosque da Paz, em Nova Brasília.

>>Tentativa de assalto em Mata Escura deixa motorista de aplicativo e dois suspeitos mortos

O motorista foi alvejado pelo suposto assaltante e morreu no local. O jovem foi baleado no interior do veículo conduzido pelo pai, durante suposto confronto entre o assaltante e agentes da Polícia Rodoviária Federal. O criminoso, ainda não identificado, e o adolescente foram ser socorridos para o Hospital Geral Roberto Santos, no Cabula, mas não resistiram aos ferimentos.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pesssoa (DHPP) investiga as circunstâncias das mortes.

