Motorista de 78 anos justifica 'passeio' de carro no calçadão na Barra

A motorista que dirigiu no calçadão do bairro da Barra, em Salvador, esclareceu na manhã desta quinta-feira, 17, para a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) que acessou a área proibida para a circulação de carros por engano. A mulher, uma idosa de 78 anos, conversou com o superintendente Fabrizzio Muller e pediu desculpas.

De acordo com o órgão, ela seguia do Restaurante Barravento, sentido Clube Espanhol, e acabou se confundindo com o piso compartilhado da localidade. A motorista, que não teve o nome divulgado, ficou envergonhada com a situação, mas frisou ser uma condutora que sempre respeitou as leis de trânsito, sem cometer infração.

Ainda conforme a Transalvador, ela apresentou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ao gestor, que comprovou que a mulher está devidamente habilitada. Apesar da infração, a idosa não será multada, uma vez que ela não foi flagrada por agente de trânsito nem por câmaras oficiais dos órgãos de fiscalização, como prevê a lei.

