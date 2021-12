Motorista da Uber é rendido por suspeitos e levado em porta-malas

Um motorista do aplicativo Uber foi rendido por dois homens e uma mulher, que estavam armados, na manhã deste sábado, 3, no Cabula, em Salvador. O caso aconteceu enquanto o condutor esperava um cliente na rua Amazonas, nas imediações do Residencial Villa Arboretto, perto do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS).

Um morador da região que presenciou a cena do crime disse que tudo aconteceu em segundos. "O carro da Uber, um Voyage metálico, estava parado quando outro veículo, um HB20 vermelho, chegou por trás. Desceram uma mulher e dois homens e ordenaram que o motorista fosse para o fundo do carro. Foi tudo muito rápido", relatou a testemunha.

Após cometer o crime, os suspeitos que estavam no Voyage, de placa OVB 7996, seguiram em direção à rua Silveira Matins, acompanhados pelo HB20.

Em nota, a Polícia Militar informou que a denúncia foi realizada pelo próprio solicitante da corrida e que guarnições da 23ª Companhia Independente da PM fazem rondas para localizar os veículos. Unidades de outras companhias também já foram informadas sobre a situação.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a empresa que, por meio de sua assessoria de comunicação, informou que apura a situação.

