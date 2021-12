Motorista da Uber é feito refém durante assalto na Ribeira

Um motorista da Uber foi feito refém durante um assalto. A vítima estava prestando atendimento no bairro da Ribeira, quando foi surpreendido por três indivíduos, que se passaram por passageiros e iriam para Stella Maris. No caminho, no entanto, eles anunciaram o assalto.

O fato ocorreu na tarde desta segunda-feira, 17, mas foi divulgado nesta terça, 18, pela polícia.

Guarnições da 82ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) interceptaram o trio, em um Meriva de cor branca, próximo ao Parque de Exposições, sentido aeroporto, por volta das 16h.

“Os policiais militares realizavam abordagens preventivas a coletivos na região da Paralela, quando perceberam a atitude suspeita e imediatamente interceptaram o veículo. Estamos com o policiamento intensificado e realizando operações constantemente na localidade”, explicou o major Kley, comandante da 82ª CIPM.

Os três indivíduos foram presos e o veículo apreendido. Os homens, logo depois, foram encaminhados para 12ª DT (Itapuã).

