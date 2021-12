Motorista da Uber acusa taxista de agressão em posto

Um motorista do Uber disse que foi agredido por um taxista na manhã desta sexta-feira, 12. A confusão teria ocorrido na avenida Magalhães Neto, na Pituba, em Salvador.

A vítima afirmou que estava aguardando na fila de um posto de combustível para abastecer o veículo quando o taxista jogou o carro na sua frente.

"Eu disse que estava na frente dele, mas ele disse que não ia tirar e me xingou. Depois ele me deu um murro no queixo, eu me desequilibrei e cortei o dedo no capô do carro", contou o condutor, que não quis se identificar.

O motorista atribui a agressão ao fato de ser parceiro do aplicativo Uber, que faz concorrência com taxistas. "Ele não falou que eu era Uber, mas disse que 'vocês vêm aqui para atrapalhar'. Ele sabia (que eu era Uber), até por conta do carro preto. Por isso que ele fez isso", avalia.

Após a confusão, o motorista prestou queixa na 16ª Delegacia Territorial da Pituba. A delegada Maria Selma Pereira confirmou o registro da ocorrência. O fato ainda está sendo apurado.

O confronto desta sexta aconteceu na mesma região em que dois motoristas da Uber foram interceptados por taxistas na última semana. Eles acionavam os condutores da Uber para uma falsa corrida e, quando se aproximavam do ponto marcado, foram cercados pelos táxis e a Polícia Militar foi acionada.

Como nas duas ocorrências, os motoristas da Uber estavam sem passageiros e os carros não foram apreendidos nem multados.

O aplicativo Uber em Salvador não é autorizado. A lei 9.066/16 prevê multa de R$ 2.500, além de pagamento do custo do pátio para quem for flagrado fazendo transporte sem licença.

