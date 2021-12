Motorista da empresa União deve se apresentar nesta segunda

O motorista do ônibus da empresa União, que se chocou contra outro veículo na tarde deste domingo, 14, na Avenida ACM, deve se apresentar à polícia ainda nesta segunda-feira, 15, para prestar depoimento sobre o acidente.

De acordo com informações da União, Carlos Bernardo de Jesus Santos, de 36 anos, é funcionário desde 2006 e deve se apresentar à 16ª Delegacia Territorial, na Pituba, acompanhado pelo advogado da empresa.

O inquérito que vai investigar as circunstâncias do acidente ficará a cargo do delegado Nilton Tormes, da 16ª DT, que também vai ouvir outras testemunhas.

Entre as vítimas que morreram por conta do acidente, o corpo de Cosme Ferreira Barbosa já foi retirado do instituto Médico Legal (IML) e será sepultado na tarde desta segunda, no cemitério Quinta dos Lázaros.

Já os corpos de Maria de Fátima Lima de Oliveira Andrade e Ambrósio da Paixão foram liberados pelo Instituto, que aguarda a chegada de familiares. A quarta vítima ainda não foi identificada.

